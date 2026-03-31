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  • Алжир – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Алжир – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 20:20
Алжир
31.03.2026, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уругвай
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Айсса Манди
(К) ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К) ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
14
Агустин Каноббио
ПВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
20
Адиль Аушиш
АП
7
Рияд Марез
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
19
Амин Чиаха
ЦФ
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Николас Фонсека
ОП
25
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
26
Агустин Альварес
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Зидан
15
Айт Нури
2
Манди
5
Белаид
21
Бенсебаини
17
Бельгали
14
Будауи
10
Шаиби
8
Ауа
22
Маза
9
Гуири
4-1-2-2-1
1
Рочет
13
Варела
4
Араухо
2
Хименес
16
Оливера
5
Угарте
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
14
Каноббио
20
Араухо
21
Виньяс
17
Бельгали
3
Абада
3
Абада
17
Бельгали
10
Шаиби
6
Зерруки
6
Зерруки
10
Шаиби
22
Маза
24
Титрауи
24
Титрауи
22
Маза
8
Ауа
7
Марез
7
Марез
8
Ауа
14
Будауи
18
Амура
18
Амура
14
Будауи
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
4
Араухо
3
Касерес
3
Касерес
4
Араухо
8
Вальверде
15
Мартинес
15
Мартинес
8
Вальверде
20
Араухо
25
Санабрия
25
Санабрия
20
Араухо
10
Де Арраскаэта
7
де ла Крус
7
де ла Крус
10
Де Арраскаэта
14
Каноббио
11
Пельистри
11
Пельистри
14
Каноббио
21
Виньяс
9
Нуньес
9
Нуньес
21
Виньяс
Остались в запасе
Алжир
Уругвай
1
Антони Мандре
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
20
Адиль Аушиш
АП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
19
Амин Чиаха
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
1
Мелвин Мастил
ВР
0
Килиан Белаццуг
ВР
3
Мехди Дорвал
ЛЗ
0
Сохаиб Наир
ЦЗ
20
Адиль Аушиш
АП
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
19
Амин Чиаха
ЦФ
Остались в запасе
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Сантьяго Меле
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ОП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Брайан Родригес
ПВ
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Алжир - Уругвай
4
3
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
16
Офсайды
3
2
Количество передач
340
485
Сейвы
1
0
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Алжир против Уругвая на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алжир – Уругвай

Алжир – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Уругвай Алжир
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