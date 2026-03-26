27 марта состоится товарищеский матч между сборными Алжира и Гватемалы. Хозяева являются фаворитами и находятся в отличной форме. Гости нестабильны, но стабильно забивают.

Алжир

Алжирская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 8 из 10 последних игр. В последних пяти матчах алжирцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В товарищеских матчах команда забивает в 4 последних встречах.

Гватемала

Гватемальская сборная демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах гватемальцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда пропускает в 7 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последнем товарищеском матче Гватемала уступила Канаде (0:1).

Факты о командах:

Алжир

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено

Забивает в 4 последних товарищеских матчах

Гватемала

Пропускает в 7 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Алжир – Гватемала

Алжир является явным фаворитом. Команда стабильно забивает (1.60 гола за матч) и надежно играет в обороне (0.60 пропущенных). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Гватемала способна забивать (1.40 гола за матч), но оборона гостей не надежна – 7 товарищеских матчей подряд с пропущенными голами. Против организованной защиты Алжира гватемальцам будет сложно.

Учитывая разницу в классе и форме, Алжир должен побеждать. Гватемала может забить, учитывая их результативность, но вряд ли это спасет их от поражения.

