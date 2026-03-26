Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алжир – Гватемала: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.85

26 марта 2026 9:42
Алжир - Гватемала
27 мар. 2026, пятница 22:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Алжира
Сделать ставку

27 марта состоится товарищеский матч между сборными Алжира и Гватемалы. Хозяева являются фаворитами и находятся в отличной форме. Гости нестабильны, но стабильно забивают.

Алжир

Алжирская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 8 из 10 последних игр. В последних пяти матчах алжирцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В товарищеских матчах команда забивает в 4 последних встречах.

Гватемала

Гватемальская сборная демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах гватемальцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда пропускает в 7 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последнем товарищеском матче Гватемала уступила Канаде (0:1).

Факты о командах:

Алжир

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах

Гватемала

  • Пропускает в 7 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Алжир – Гватемала

Алжир является явным фаворитом. Команда стабильно забивает (1.60 гола за матч) и надежно играет в обороне (0.60 пропущенных). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Гватемала способна забивать (1.40 гола за матч), но оборона гостей не надежна – 7 товарищеских матчей подряд с пропущенными голами. Против организованной защиты Алжира гватемальцам будет сложно.

Учитывая разницу в классе и форме, Алжир должен побеждать. Гватемала может забить, учитывая их результативность, но вряд ли это спасет их от поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Алжира – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Гватемала Алжир
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 