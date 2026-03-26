27 марта состоится товарищеский матч между сборными Алжира и Гватемалы. Хозяева являются фаворитами и находятся в отличной форме. Гости нестабильны, но стабильно забивают.
Алжир
Алжирская сборная подходит к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 8 из 10 последних игр. В последних пяти матчах алжирцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В товарищеских матчах команда забивает в 4 последних встречах.
Гватемала
Гватемальская сборная демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах гватемальцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда пропускает в 7 последних товарищеских матчах и в 3 последних матчах во всех турнирах. В последнем товарищеском матче Гватемала уступила Канаде (0:1).
История личных встреч
Команды ранее не встречались между собой.
Прогноз на матч Алжир – Гватемала
Алжир является явным фаворитом. Команда стабильно забивает (1.60 гола за матч) и надежно играет в обороне (0.60 пропущенных). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.
Гватемала способна забивать (1.40 гола за матч), но оборона гостей не надежна – 7 товарищеских матчей подряд с пропущенными голами. Против организованной защиты Алжира гватемальцам будет сложно.
Учитывая разницу в классе и форме, Алжир должен побеждать. Гватемала может забить, учитывая их результативность, но вряд ли это спасет их от поражения.
Рекомендованные ставки:
- Победа Алжира – коэффициент 1.85
- Обе забьют – да