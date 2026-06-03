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  • Нидерланды – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Нидерланды – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

3 июня, 20:35
Нидерланды
03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Алжир
86' А. Хадж Мусса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Коди Гакпо
ЛВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Ашреф Абада
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
26
Кинтен Тимбер
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Алжир
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
10
Фарез Шаиби
ЦП
24
Яссин Титрауи
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
11
Анис Хадж Мусса
ПВ
25
Фарес Геджемис
ПВ
20
Адиль Бульбина
ЛФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Виффер
14
Рейндерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
11
Гакпо
24
Саммервил
18
Мален
4-3-1-2
23
Зидан
3
Абада
2
Манди
5
Белаид
15
Айт Нури
6
Зерруки
19
Бенталеб
8
Ауа
7
Марез
18
Амура
9
Гуири
1
Вербрюгген
13
Руфс
13
Руфс
1
Вербрюгген
15
ван де Вен
25
Хато
25
Хато
15
ван де Вен
4
ван Дейк
5
Аке
5
Аке
4
ван Дейк
12
Виффер
2
Гертрейда
2
Гертрейда
12
Виффер
18
Мален
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
18
Мален
14
Рейндерс
3
де Рон
3
де Рон
14
Рейндерс
21
де Йонг
26
Тимбер
26
Тимбер
21
де Йонг
24
Саммервил
7
Клюйверт
7
Клюйверт
24
Саммервил
6
ван Хеке
19
Бробби
19
Бробби
6
ван Хеке
8
Гравенберх
10
Депай
10
Депай
8
Гравенберх
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
6
Зерруки
4
Тугаи
4
Тугаи
6
Зерруки
3
Абада
17
Бельгали
17
Бельгали
3
Абада
8
Ауа
10
Шаиби
10
Шаиби
8
Ауа
7
Марез
22
Маза
22
Маза
7
Марез
2
Манди
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
2
Манди
18
Амура
20
Бульбина
20
Бульбина
18
Амура
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
Остались в запасе
Нидерланды
Алжир
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
Остались в запасе
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Нидерланды - Алжир
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
505
464
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Алжира, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Алжир

Нидерланды – Алжир: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Алжир Нидерланды
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