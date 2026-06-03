03.06.2026, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
4
ван Дейк
15
ван де Вен
12
Виффер
14
Рейндерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
11
Гакпо
24
Саммервил
18
Мален
4-3-1-2
23
Зидан
3
Абада
2
Манди
5
Белаид
15
Айт Нури
6
Зерруки
19
Бенталеб
8
Ауа
7
Марез
18
Амура
9
Гуири
1
Вербрюгген
13
Руфс
13
Руфс
1
Вербрюгген
15
ван де Вен
25
Хато
25
Хато
15
ван де Вен
4
ван Дейк
5
Аке
5
Аке
4
ван Дейк
12
Виффер
2
Гертрейда
2
Гертрейда
12
Виффер
18
Мален
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
18
Мален
14
Рейндерс
3
де Рон
3
де Рон
14
Рейндерс
21
де Йонг
26
Тимбер
26
Тимбер
21
де Йонг
24
Саммервил
7
Клюйверт
7
Клюйверт
24
Саммервил
6
ван Хеке
19
Бробби
19
Бробби
6
ван Хеке
8
Гравенберх
10
Депай
10
Депай
8
Гравенберх
11
Гакпо
9
Вегхорст
9
Вегхорст
11
Гакпо
15
Айт Нури
13
Хаджам
13
Хаджам
15
Айт Нури
6
Зерруки
4
Тугаи
4
Тугаи
6
Зерруки
3
Абада
17
Бельгали
17
Бельгали
3
Абада
8
Ауа
10
Шаиби
10
Шаиби
8
Ауа
7
Марез
22
Маза
22
Маза
7
Марез
2
Манди
11
Хадж Мусса
11
Хадж Мусса
2
Манди
18
Амура
20
Бульбина
20
Бульбина
18
Амура
9
Гуири
12
Бенбуали
12
Бенбуали
9
Гуири
Остались в запасе
Нидерланды
Алжир
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
Остались в запасе
1
Мелвин Мастил
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
26
Самир Шергуи
ЦЗ
24
Яссин Титрауи
ЦП
25
Фарес Геджемис
ПВ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Нидерланды - Алжир
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
505
464
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию Нидерланды против Алжира, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Алжир
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»