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    Кроос: «Зидан выиграл с «Реалом» 8 трофеев за 2 года. Этого более чем достаточно»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне.

    «В таком клубе, как «Реал», всегда возникают споры, когда дела складываются не лучшим образом. Зинедин Зидан выиграл здесь восемь трофеев за два года. Этого более чем достаточно.

    Мы переживали непростой период, но за последние несколько недель вернулись на свой уровень. Уверен, впереди нас ждут успехи», – сказал 28-летний немец.

    Напомним, во вторник мадридцы обыграли «ПСЖ» со счетом 3:1 в первом матче стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб является действующим победителем соревнования и первым в истории, выигравшим турнир два раза подряд.

    После 22 туров чемпионата Испании сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    16.02.2018 12:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2018, 15:37

      Зидан не тренер а друг переса как и перес друг судьей... из 8 4 судьи подарили... из офсайд финале лч атлетике забили мю из офсайда... остольное молчу... про финал и юви молчу они были хороши...

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > de bruyne 16 февраля 2018, 16:13

      Т.е где можно докопаться ты докопался, а остальное молчу. Мне нефиг деллать, но если я "исследую" все пути к чемпионству в ла лиге и лч барсы думаешь я половину трофеев не "отберу", там лишний пеналь, там офсайд, там удаление левое, вот тебе и минус титул, там офсайд и минус титул. Это футбол. Вопросов нет, ошибки бывают и у судей. и не чистые матчи (возможно) но просто глупо как-то утверждать, что вот реал судей покупает жесть как, а остальные клубые святоши, и поэтому реал за колько там лет ? 7? одно чемпионство взял, потому что судей покупает? или в лч с судьями легче договориться? с иностранными? а не со своими соотечественникаами?) ну бред же ты несешь.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 февраля 2018, 12:38

      и я уверен!!! 8 матчей за 3 месяца реал способен сыграть, так что думаю 3 подряд кубок ЛЧ на 80-90% Ваш господа.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Павел Буре 16 февраля 2018, 13:20

      пф еще чего) в этом сезоне тут банда капец подобралась. сити вон какой, мю вернулся, шпоры вон юве катают, бавария, псж еще тот же, не говоря о барсе и ливерпуле который всех бомбит. Тут в след раунде такие зарубы уже будут, а ведь это лишь 1/4. Если реал в полуфинал попадет я и то буду доволен)

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