Кроос: «Зидан выиграл с «Реалом» 8 трофеев за 2 года. Этого более чем достаточно»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне.

«В таком клубе, как «Реал», всегда возникают споры, когда дела складываются не лучшим образом. Зинедин Зидан выиграл здесь восемь трофеев за два года. Этого более чем достаточно.

Мы переживали непростой период, но за последние несколько недель вернулись на свой уровень. Уверен, впереди нас ждут успехи», – сказал 28-летний немец.

Напомним, во вторник мадридцы обыграли «ПСЖ» со счетом 3:1 в первом матче стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб является действующим победителем соревнования и первым в истории, выигравшим турнир два раза подряд.

После 22 туров чемпионата Испании сливочные занимают четвертое место в турнирной таблице.