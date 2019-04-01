Касилья – о сыне Зидана: «Лука попадет в число лучших вратарей мира»

Вратарь «Лидса», ранее выступавший в составе мадридского «Реала», Кико Касилья пожелал удачи Луке Зидану. 20-летний сын главного тренера дебютировал в матче против «Уэски» (3:2).

«Искренне рад успеху, потому что он прекрасный человек и вратарь. В этом году он сделал большой шаг вперед в плане зрелости, он здорово выступает за молодежную команду. У него есть все, что должно быть у вратаря. Его ближайшее будущее связано с «Реалом», но никогда не знаешь, что тебя ждет. Есть уверенность, что Лука не один год будет в числе лучших вратарей», – заявил Касилья.

Зидан: «Лука сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала»