Зидан: «Лука сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему в стартовом составе на матч с «Уэской» вышел его сын Лука.

«Лука – третий вратарь. Куртуа не был готов, Кейлор – был, но мы решили дать ему отдохнуть. Я доволен его игрой и рад за него. Все сработало. Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить. Я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала», как и любой другой здесь. Я не буду оценивать его игру как отец. Только как тренер «Реала». Он с характером, он достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть», – сказал Зидан.