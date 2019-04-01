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    Зидан: «Лука сыграл не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил, почему в стартовом составе на матч с «Уэской» вышел его сын Лука.

    «Лука – третий вратарь. Куртуа не был готов, Кейлор – был, но мы решили дать ему отдохнуть. Я доволен его игрой и рад за него. Все сработало. Я здесь не для того, чтобы кому-то угодить. Я выпустил Луку не потому, что он мой сын, а потому, что он игрок «Реала», как и любой другой здесь. Я не буду оценивать его игру как отец. Только как тренер «Реала». Он с характером, он достаточно зрелый футболист, чтобы сыграть», – сказал Зидан.

    • Лука Зидан пропустил два гола от «Уэски».
    • 20-летний вратарь сыграл за основную команду «Реала» во второй раз в карьере. Ранее он выходил на поле 19 мая 2018 года в матче с «Вильярреалом» (2:2).

    Источник: Marca

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