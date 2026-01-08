Введите ваш ник на сайте
Флик пошутил о просмотре матча «Реала» с «Атлетико»

8 января, 09:51

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетиком» (5:0) не стал говорить о том, будет ли смотреть другую игру 1/2 финала.

– Вы предпочитаете какого-либо конкретного соперника в финале?

– Хорошо, что мы в финале. Посмотрим, что будет в другом полуфинале.

– Что с будущим Левандовского в этом месяце или в следующем сезоне?

– Если вы спрашиваете о следующем сезоне, я не знаю. Я доволен Левандовским и его работой. Он играет на высоком уровне.

– Вы всегда говорите, что не смотрите матчи «Реала», если они поздние, потому что вы спите. Игра с «Атлетико» начинается в 22:00. Можете подтвердить, что будете смотреть?

– Я не могу это подтвердить [смеется].

  • Полуфинал Суперкубка Испании «Атлетико»«Реал» пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
  • Победитель сыграет в финале с «Барселоной» 11 января.
  • Турнир проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

