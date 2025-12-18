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Игорь Денисов
Новости
Игорь Денисов - новости
Завершил карьеру
17 мая 1984 (42), Санкт-Петербург
#27 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Денисов покинул «Зенит»
16 апреля
7
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
18 марта
«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова
22 февраля
1
Черчесов – о ситуации с Денисовым: «Вы говорите – конфликт, а я назову это рабочим моментом»
13 февраля
4
Игорь Денисов рассказал, почему продолжает работать с детьми в СШОР «Зенит»
5 февраля
4
Черчесов: «Я не люблю Игоря Денисова»
2025.12.18 21:09
5
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
2025.10.15 09:36
2
«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»
2025.07.26 13:38
Черчесов определил лучшего футболиста, с которым он работал
2025.06.19 14:58
5
«Зенит» отказался от Даку из-за нежелания повторить ситуацию Халка и Денисова
2025.06.17 13:25
13
Денисов учинил грандиозный скандал на матче детей
2025.05.29 22:35
3
Денисов – о работе детским тренером: «Не знаю свою зарплату, но буду доволен 100 тысячам рублей»
2025.05.14 16:54
1
Радимов – о бывшем одноклубнике по «Зениту»: «Это будет тренер топ-уровня»
2025.04.12 10:59
12
«Зенит» пригласил на 100-летний юбилей Дзюбу, Денисова и Халка
2025.03.27 18:38
10
Рапопорт отреагировал на предложение Денисова платить детским тренерам 500 тысяч рублей в месяц
2025.03.08 12:55
3
Денисов: «Детские тренеры в России должны получать 500 тысяч рублей в месяц»
2025.03.06 14:58
25
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
2025.03.05 22:25
12
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
2025.03.05 19:57
21
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
2025.03.05 18:33
2
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
2025.03.05 17:32
8
Денисов: «Уверен, в России кто-то наверху ненавидит футбол»
2025.03.05 15:26
4
Экс-главный тренер «Зенита» высказался о работе Денисова в спортшколе
2025.01.07 13:55
Стало известно, почему «Зенит» не дал Денисову работу в академии клуба
2024.12.26 09:16
1
Нахушев: «Гарик Денисов скупил половину Питера»
2024.12.25 16:39
8
Игорь Денисов может начать тренировать в Санкт-Петербурге
2024.11.01 09:28
3
Денисов переходит на работу в «Зенит»
2024.10.17 16:01
36
Денисов упрекнул ЦСКА за издевательство над «Зенитом» в матче легенд: «Так не делается»
2024.09.20 23:22
12
Денисов и Жирков вошли в тренерский штаб команды из Медиалиги
2024.08.21 21:35
1
«Вытирал лужи в зале половой тряпкой»: Денисов – о работе детским тренером в Подмосковье
2024.08.11 08:54
4
Денисов запретил своим воспитанникам смотреть матчи РПЛ
2024.08.10 08:13
11
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