Денисов запретил своим воспитанникам смотреть матчи РПЛ

Тренер академии «Торпедо», бывший игрок сборной России Игорь Денисов рассказал, что запрещает воспитанникам смотреть РПЛ.

«Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность – никто не дает голову поднимать. Я играл против «Атлетико» Симеоне – там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все! Я смотрел статистику – у них [нападающие] Торрес и Коста делали объем работы, как опорный полузащитник. Гризманн, который является большим футболистом, – он просто везде!

И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону – это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться», – сказал Денисов.

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