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Игорь Денисов
Статистика
Игорь Денисов - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1984 (42), Санкт-Петербург
#27 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2018/2019
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Суперкубок России 2018
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Суперкубок России 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Европы 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Суперкубок России 2008
Суперкубок УЕФА 2008
Товарищеские матчи 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Шальке-04
1 : 0
11.12.2018
Локомотив
1' - 90'
45'
Лига чемпионов, 5 тур
Локомотив
2 : 0
28.11.2018
Галатасарай
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Порту
4 : 1
06.11.2018
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Локомотив
1 : 3
24.10.2018
Порту
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Локомотив
0 : 1
03.10.2018
Шальке-04
72' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Галатасарай
3 : 0
18.09.2018
Локомотив
1' - 90'
88'
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