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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Порту
Локомотив - Порту: обзор матча 24 октября 2018
Локомотив
24.10.2018, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 3
Завершен
Порту
38'
А. Миранчук
26'
М. Марега (П)
35'
Э. Эррера
47'
Х. Корона
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Порту
83'
Замена
Р. Базур
️️️️
О. Торрес
82'
Замена
Адриан
️️️️
Я. Браими
Замена
М. Лысов
️️️️
Эдер
81'
Красная карточка
С. Кверквелия
76'
69'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корона
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Фернандеш
66'
58'
Желтая карточка
Х. Корона
Желтая карточка
Д. Баринов
50'
47'
ГОЛ! 1:3!
Х. Корона
Пас отдал
Я. Браими
ГОЛ! 1:2!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Миранчук
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эррера
Пас отдал
Х. Корона
27'
Желтая карточка
О. Торрес
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Марега
Желтая карточка
Эдер
25'
Пенальти не реализован!
М. Фернандеш
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛП
16
Эктор Эррера
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Порту
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гилерме
5
Хеведес
4
Кверквелия
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
4-2-2-2
12
Касильяс
2
Перейра
3
Милитао
18
Фелипе
13
Теллес
16
Эррера
2
Перейра
8
Торрес
8
Браими
17
Корона
91
Марега
99
Фернандеш
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Фернандеш
24
Эдер
84
Лысов
84
Лысов
24
Эдер
8
Торрес
23
Базур
23
Базур
8
Торрес
8
Браими
20
Адриан
20
Адриан
8
Браими
17
Корона
95
Перейра
95
Перейра
17
Корона
Остались в запасе
Локомотив
Порту
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Локомотив - Порту
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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