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Шальке-04 - Локомотив
Шальке-04 - Локомотив: обзор матча 11 декабря 2018
Шальке-04
11.12.2018, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
90+1'
А. Шепф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Локомотив
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
90'
+1
Желтая карточка
Б. Стамбули
88'
80'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Фарфан
79'
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
А. Кутуджу
️️️️
С. Тойхерт
72'
65'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
А. Арит
️️️️
Б. Голлер
58'
46'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Б. Голлер
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
С. Сердар
27'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
Х. Мендиль
16'
Травма
Х. Мендиль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ферманн
37
Мендиль
22
Настасич
27
Налдо
8
Маскарель
21
Стамбули
18
Шепф
8
Сердар
22
Коноплянка
14
Голлер
36
Тойхерт
4-3-1-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
5
Хеведес
31
Рыбус
6
Баринов
20
Крыховяк
27
Денисов
8
Фарфан
59
Миранчук
24
Эдер
37
Мендиль
21
Баба
21
Баба
37
Мендиль
14
Голлер
77
Арит
77
Арит
14
Голлер
36
Тойхерт
23
Кутуджу
23
Кутуджу
36
Тойхерт
24
Эдер
21
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
90
Смолов
90
Смолов
8
Фарфан
Остались в запасе
Шальке-04
Локомотив
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шальке-04 - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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