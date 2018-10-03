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Расписание матчей
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Локомотив - Шальке-04
Локомотив - Шальке-04: обзор матча 03 октября 2018
Локомотив
03.10.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
88'
У. МакКенни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Шальке-04
88'
ГОЛ! 0:1!
У. МакКенни
Пас отдал
Е. Коноплянка
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
83'
72'
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
Б. Эмболо
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Миранчук
72'
55'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
С. Руди
52'
Желтая карточка
У. МакКенни
46'
Замена
С. Сердар
️️️️
О. Маскарель
Желтая карточка
В. Игнатьев
45'
+1
Желтая карточка
С. Кверквелия
43'
Желтая карточка
Б. Хеведес
19'
18'
Желтая карточка
О. Маскарель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
13
Себастьян Руди
ОП
13
Марк Ут
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
30
Идову
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-2-2-2-1
1
Ферманн
27
Налдо
26
Сане
37
Мендиль
8
Маскарель
13
Руди
13
Ут
29
МакКенни
20
Калиджиури
22
Коноплянка
7
Эмболо
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
21
Миранчук
27
Денисов
27
Денисов
21
Миранчук
8
Маскарель
8
Сердар
8
Сердар
8
Маскарель
13
Руди
6
Бенталеб
6
Бенталеб
13
Руди
7
Эмболо
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
7
Эмболо
Остались в запасе
Локомотив
Шальке-04
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Локомотив - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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