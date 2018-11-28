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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Галатасарай
Локомотив - Галатасарай: обзор матча 28 ноября 2018
Локомотив
28.11.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа D, 5 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
43'
Р. Донк (АГ)
54'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Галатасарай
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Д. Фарфан
90'
88'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
М. Линнес
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
88'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
77'
Желтая карточка
Д. Фарфан
74'
68'
Замена
С. Инан
️️️️
Б. Ндиайе
Желтая карточка
В. Чорлука
66'
59'
Замена
С. Фегули
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
Ф. Смолов
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Донк
43'
34'
Желтая карточка
С. Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ОП
4
Райан Донк
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Эдер
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
4-2-1-2-1
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Игнатьев
27
Денисов
20
Крыховяк
8
Фарфан
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
4-2-1-2-1
16
Муслера
25
Линнес
4
Азиз
5
Кабак
5
Нагатомо
5
Фернандо
5
Ндиайе
4
Донк
7
Оникуру
10
Родригеш
9
Дердийок
8
Фарфан
28
Ротенберг
28
Ротенберг
8
Фарфан
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
5
Фернандо
8
Фегули
8
Фегули
5
Фернандо
25
Линнес
25
Мариано
25
Мариано
25
Линнес
5
Ндиайе
8
Инан
8
Инан
5
Ндиайе
Остались в запасе
Локомотив
Галатасарай
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Локомотив - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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