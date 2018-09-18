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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Локомотив
Галатасарай - Локомотив: обзор матча 18 сентября 2018
Галатасарай
18.09.2018, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив
9'
Г. Родригеш
67'
Э. Дердийок
90+4'
С. Инан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Локомотив
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Инан
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Гилерме
Замена
С. Инан
️️️️
Г. Родригеш
90'
+1
88'
Желтая карточка
И. Денисов
Вторая желтая
Б. Ндиайе
87'
86'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Оникуру
️️️️
Э. Дердийок
82'
Замена
Майкон
️️️️
Ю. Бельханда
73'
Желтая карточка
Фернандо
72'
69'
Замена
Эдер
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 2:0!
Э. Дердийок
67'
60'
Желтая карточка
Б. Идову
Желтая карточка
Б. Ндиайе
42'
23'
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Э. Акбаба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
99
Мануэль Фернандеш
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Муслера
5
Нагатомо
4
Азиз
4
Донк
25
Линнес
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
8
Акбаба
9
Дердийок
4-3-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
4
Кверквелия
5
Хеведес
27
Денисов
20
Крыховяк
30
Идову
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
9
Дердийок
7
Оникуру
7
Оникуру
9
Дердийок
20
Бельханда
3
Майкон
3
Майкон
20
Бельханда
10
Родригеш
8
Инан
8
Инан
10
Родригеш
59
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
59
Миранчук
20
Игнатьев
24
Эдер
24
Эдер
20
Игнатьев
Остались в запасе
Галатасарай
Локомотив
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Галатасарай - Локомотив
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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