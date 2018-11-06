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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Локомотив
Порту - Локомотив: обзор матча 06 ноября 2018
Порту
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив
2'
Э. Эррера
42'
М. Марега
67'
Х. Корона
90+3'
Отавио
59'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Локомотив
ГОЛ! 4:1!
Отавио
90'
+3
Желтая карточка
Отавио
85'
Замена
С. Оливейра
️️️️
О. Торрес
84'
Замена
Эрнани
️️️️
Х. Корона
77'
71'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Эдер
Замена
Отавио
️️️️
Я. Браими
68'
ГОЛ! 3:1!
Х. Корона
Пас отдал
О. Торрес
67'
Желтая карточка
Э. Милитао
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Фелипе
48'
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
М. Фернандеш
ГОЛ! 2:0!
М. Марега
Пас отдал
Э. Эррера
42'
3'
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 1:0!
Э. Эррера
Пас отдал
М. Марега
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
8
Ясин Браими
ЛП
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Порту
1
Вана Алвес
ВР
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
27
Эрнани
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
90
Федор Смолов
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
13
Теллес
3
Милитао
18
Фелипе
2
Перейра
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
8
Торрес
17
Корона
91
Марега
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
14
Чорлука
30
Идову
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
24
Эдер
8
Торрес
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Торрес
8
Браими
25
Отавио
25
Отавио
8
Браими
17
Корона
27
Эрнани
27
Эрнани
17
Корона
24
Эдер
90
Смолов
90
Смолов
24
Эдер
99
Фернандеш
8
Фарфан
8
Фарфан
99
Фернандеш
Остались в запасе
Порту
Локомотив
1
Вана Алвес
ВР
20
Адриан
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
20
Адриан
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Порту - Локомотив
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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