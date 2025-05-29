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Денисов учинил грандиозный скандал на матче детей

Сегодня, 22:35
2

Тренер СШОР «Зенит» Игорь Денисов не справился с эмоциями во время матча детей.

«В минувшую субботу команда «СШОР «Зенит» 2011 г.р., которую тренирует Игорь Денисов, уступила команде «Алмаз-Антей» этого же возраста.

Как указано в протоколе встречи, тренер СШОР «Зенита Игорь Денисов удален за выход на поле в конфронтационной манере. После игры Денисов зашeл в судейскую и в конфронтационной манере начал высказывать недовольство действиями судьи.

Важно отметить, что еще во время игры Денисов получил желтую карточку за неспортивное поведение», – написал источник.

  • Денисов – бывший игрок сборной России.
  • С «Зенитом» футболист брал Кубок, Суперкубок УЕФА.
  • СШОР «Зенит» не входит в структуру ФК «Зенит».

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Источник: телеграм-канал «Голос тренеров»
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь
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Комментарии (2)
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1748548640
Не подрались? Ну и славненько.Обычно ещё родители стенка на стенку идут.
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Vratarь
1748549144
Так не впервой уже.
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