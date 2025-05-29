Денисов учинил грандиозный скандал на матче детей

Тренер СШОР «Зенит» Игорь Денисов не справился с эмоциями во время матча детей.
«В минувшую субботу команда «СШОР «Зенит» 2011 г.р., которую тренирует Игорь Денисов, уступила команде «Алмаз-Антей» этого же возраста.
Как указано в протоколе встречи, тренер СШОР «Зенита Игорь Денисов удален за выход на поле в конфронтационной манере. После игры Денисов зашeл в судейскую и в конфронтационной манере начал высказывать недовольство действиями судьи.
Важно отметить, что еще во время игры Денисов получил желтую карточку за неспортивное поведение», – написал источник.
- Денисов – бывший игрок сборной России.
- С «Зенитом» футболист брал Кубок, Суперкубок УЕФА.
- СШОР «Зенит» не входит в структуру ФК «Зенит».
Источник: телеграм-канал «Голос тренеров»