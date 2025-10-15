Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»

Бывший форвард «Динамо» Александр Кокорин назвал причину конфликта в московском клубе между Станиславом Черчесовым и Игорем Денисовым. Он произошел в марте 2015 года после поражения бело-голубых от «Зенита».

– Что они с Денисовым-то так закусились?

– Из-за Ротенберга. Сказали, что он должен быть в заявке, а его в какой-то момент туда не включили. После чего под угрозой оказался Саламыч, он поговорил с Игорем как с капитаном, тот – с нами... В общем, началась какая-то ерунда, которой не должно быть в команде. И все пришло туда, куда пришло.

– А как вы к Борису Ротенбергу-младшему относились?

– На самом деле Боря – суперклассный парень! Но он сильно и искренне верил, что лучше других на своей позиции. Ему нужно отдать должное – всего себя отдавал спорту, учился, хотел чего-то добиться. При его «таланте» он чудом получил вызов в сборную. Наверное, это круто. Я бы на его месте по-другому жил, помогал бы отцу. А то в команде стеба столько... Мне бы тяжело было, наверное, дрался бы постоянно.