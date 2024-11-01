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    Игорь Денисов может начать тренировать в Санкт-Петербурге

    Экс-футболист «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов с большой долей вероятности будет работать тренером в Санкт-Петербурге. По данным «РБ Спорт», у него есть предложение от СШОР «Зенит».

    Вероятно Денисов начнет работу с командой футболистов 2011 года рождения.

    • Сейчас он является тренером академии «Торпедо», где также работал с игроками 2011 года рождения.
    • В турнире Первой лиги (2011 год рождения) под эгидой Московской федерации футбола команда Денисова заняла первое место, забив в 22 матчах 106 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2024 09:28
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1730447644
    Ну Нобелю он рассказывал как он пытался сунуться в СШОР Зенита ранее.Ну,видимо что-то у них там пересмотрелось.В Торпедо я хз как всё устроено,но Денисов сам по 1 млн.руб. из своих денег тратился на детскую команду под его руководством
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    яцык
    1730447829
    удачи Игорь!
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    Питерский князь
    1730450486
    Увижу этого Иуду на улице, дам пи*ды и обоссу.
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    Борис34684
    1730473367
    Не уж то блудного сына возьмут обратно в зенит.
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