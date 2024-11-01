Игорь Денисов может начать тренировать в Санкт-Петербурге

Экс-футболист «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов с большой долей вероятности будет работать тренером в Санкт-Петербурге. По данным «РБ Спорт», у него есть предложение от СШОР «Зенит».

Вероятно Денисов начнет работу с командой футболистов 2011 года рождения.