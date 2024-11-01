Игорь Денисов может начать тренировать в Санкт-Петербурге

Экс-футболист «Зенита», «Локомотива» и сборной России Игорь Денисов с большой долей вероятности будет работать тренером в Санкт-Петербурге. По данным «РБ Спорт», у него есть предложение от СШОР «Зенит».
Вероятно Денисов начнет работу с командой футболистов 2011 года рождения.
- Сейчас он является тренером академии «Торпедо», где также работал с игроками 2011 года рождения.
- В турнире Первой лиги (2011 год рождения) под эгидой Московской федерации футбола команда Денисова заняла первое место, забив в 22 матчах 106 голов.