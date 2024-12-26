Стало известно, почему «Зенит» не дал Денисову работу в академии клуба

Бывший зенитовец Андрей Аршавин сообщил, что экс-игрок команды Игорь Денисов пытался устроиться в академию клуба – «Смену».

Не договорившись со «Сменой», Денисов устроился в СШОР «Зенит», которая не имеет отношения к ФК «Зенит».

Игорь – воспитанник «Зенита», брал с командой Кубок и Суперкубок УЕФА.

Он завершил игровую карьеру в 2019 году.

«Первое – его публичные слова про академию. Он ждал, что его здесь встретят. Кто? Его встретил Сергей Николаевич, всe показал. Но он всe равно был недоволен.

Когда Гарик обратился обсудить возможность быть тренером у нас, то я ему честно сказал: у нас за тренеров отвечают Алексей Юрьевич Тихомиров и его помощник Василий Александрович Костровский, который его же тренировал. Отправил на разговор с ними. Они встречались. Гарик высказал свои идеи, но я заранее понимал: он хочет тренировать так, как сам видит. Мы не можем себе это позволить. Это же не наша частная школа. Плюс есть какая-то системность, методика. Без импровизации, конечно, никуда. Но всe это вряд ли подходит Денисову.

В СШОР «Зенит» ему дадут больше свободы. Возглавил 2011 год, начал тренировать, посмотрим, что получится. Хотя, мне кажется, у него задатки для взрослого футбола», – сказал Аршавин.