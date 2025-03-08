Рапопорт отреагировал на предложение Денисова платить детским тренерам 500 тысяч рублей в месяц

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал слова бывшего полузащитника клуба Игоря Денисова о том, что детским тренерам нужно платить 500 тысяч рублей в месяц. Сейчас Рапопорт – тренер молодежной команды СШОР «Зенит».

– Реально ли в СШОР «Зенит» так сделать?

– Это Игорь сказал не из-за того, что ему такие деньги нужны, а потому что работа детского тренера очень сложная и должна оплачиваться значительно выше.

Я не думаю, что в академиях намного больше , чем у нас получают. Тренеры получают в зависимости от своей категории. Он поработал несколько месяцев и понял, насколько эта работа сложная. Игорь работает с 13-летними и 14-летними, а как тяжело работать с теми, кому по 6-7 лет.

Проблема в том, что наша или любая другая школа не может платить больше. Она платит в соответствии школы. Лучше, конечно, когда школа находится на балансе футбольного клуба. Там тоже 500 тысяч платить не будут, но побольше будут. Игорь прав, я с ним согласен.

– Какая примерно средняя зарплата у детского тренера в СШОР «Зенит»?

– Это закрытая информация. Думаю, что в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. Я точно не знаю сколько получают. Где-то на этом уровне. Раньше мы могли получать премии за подготовку игроков для профессионального футбола.

Сейчас РФС сделал, что во Вторую лигу могут бесплатно забирать. Я думаю, что наши многие тренеры вынуждены подрабатывать в частных школах.

– Довольны ли родители детей, с которыми работает Денисов?

– Никто не подходил. Сейчас на турнире было много родителей. Я не слышал ни положительных, ни отрицательных отзывов. Я смотрел игры и тренировки, он фанатически к этому относится. У него желание огромное сделать хорошую команду. Это видно.