Рапопорт отреагировал на предложение Денисова платить детским тренерам 500 тысяч рублей в месяц

Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал слова бывшего полузащитника клуба Игоря Денисова о том, что детским тренерам нужно платить 500 тысяч рублей в месяц. Сейчас Рапопорт – тренер молодежной команды СШОР «Зенит».
– Реально ли в СШОР «Зенит» так сделать?
– Это Игорь сказал не из-за того, что ему такие деньги нужны, а потому что работа детского тренера очень сложная и должна оплачиваться значительно выше.
Я не думаю, что в академиях намного больше , чем у нас получают. Тренеры получают в зависимости от своей категории. Он поработал несколько месяцев и понял, насколько эта работа сложная. Игорь работает с 13-летними и 14-летними, а как тяжело работать с теми, кому по 6-7 лет.
Проблема в том, что наша или любая другая школа не может платить больше. Она платит в соответствии школы. Лучше, конечно, когда школа находится на балансе футбольного клуба. Там тоже 500 тысяч платить не будут, но побольше будут. Игорь прав, я с ним согласен.
– Какая примерно средняя зарплата у детского тренера в СШОР «Зенит»?
– Это закрытая информация. Думаю, что в пределах от 70 до 100 тысяч рублей. Я точно не знаю сколько получают. Где-то на этом уровне. Раньше мы могли получать премии за подготовку игроков для профессионального футбола.
Сейчас РФС сделал, что во Вторую лигу могут бесплатно забирать. Я думаю, что наши многие тренеры вынуждены подрабатывать в частных школах.
– Довольны ли родители детей, с которыми работает Денисов?
– Никто не подходил. Сейчас на турнире было много родителей. Я не слышал ни положительных, ни отрицательных отзывов. Я смотрел игры и тренировки, он фанатически к этому относится. У него желание огромное сделать хорошую команду. Это видно.
- СШОР «Зенит» – одна из двух сильнейших футбольных школ Санкт-Петербурга наравне с Академией ФК «Зенит».
- До работы в СШОР «Зенит» Игорь Денисов был тренером команды игроков 2011 года рождения в Академии «Торпедо».