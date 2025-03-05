Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов признался, что не симпатизирует «Зениту», за который выступал с 2002-го по 2013-й год.

– Как ты смотришь на то, что в «Зените» практически не играют воспитанники?

– Очень плохо. А как я могу на это смотреть? Наша ссора в «Зените» тогда произошла потому, что дорога пошла куда-то…

Я всегда говорил, что в «Зените» должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем.

Сейчас я не болею за «Зенит». Мне не нравится «Зенит», не нравится, что в моем городе, в котором я родился, играют одни бразильцы.

Я не понимаю, нахрена нам бразильцы? Ну, выиграли вы чемпионат Европы, а у вас три бразильца в составе. Это че, круто? Вы не смотри́те на бразильцев, а окунитесь в подготовку детей. На какой хер нам бразильцы?

Они классные, веселые, техничные ребята, но я просто задаюсь вопросом: «Зачем они нам?» У нас 140-миллионная страна, мы не можем воспитать 20 футболистов? Как это возможно?

У нас на ЧМ-2018 играл Марио Фернандес. Классный игрок, вопросов нет, но вы не можете правого защитника воспитать? Одного правого защитника на 140-миллионную страну. Давайте у нас в школе русский язык будет испанка преподавать.