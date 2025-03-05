Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»

Вчера, 19:57
25

Экс-полузащитник сборной России Игорь Денисов признался, что не симпатизирует «Зениту», за который выступал с 2002-го по 2013-й год.

– Как ты смотришь на то, что в «Зените» практически не играют воспитанники?

– Очень плохо. А как я могу на это смотреть? Наша ссора в «Зените» тогда произошла потому, что дорога пошла куда-то…

Я всегда говорил, что в «Зените» должен играть русский костяк. Клуб всегда был узнаваем.

Сейчас я не болею за «Зенит». Мне не нравится «Зенит», не нравится, что в моем городе, в котором я родился, играют одни бразильцы.

Я не понимаю, нахрена нам бразильцы? Ну, выиграли вы чемпионат Европы, а у вас три бразильца в составе. Это че, круто? Вы не смотри́те на бразильцев, а окунитесь в подготовку детей. На какой хер нам бразильцы?

Они классные, веселые, техничные ребята, но я просто задаюсь вопросом: «Зачем они нам?» У нас 140-миллионная страна, мы не можем воспитать 20 футболистов? Как это возможно?

У нас на ЧМ-2018 играл Марио Фернандес. Классный игрок, вопросов нет, но вы не можете правого защитника воспитать? Одного правого защитника на 140-миллионную страну. Давайте у нас в школе русский язык будет испанка преподавать.

  • Денисов завершил карьеру в мае 2019 года.
  • Помимо «Зенита» он выступал за «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».
  • Сейчас Игорь тренирует детей в СШОР «Зенит» (не имеет отношения к клубу «Зенит»).

Еще по теме:
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет» 7
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой» 1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы 10
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1741196107
Стыдно всем за аля-бзянить)) Даже своим!!! Позор Российского футбола.ха ха ха
Ответить
Тинез Розоп
1741196643
Ну хоть одного человеком воспитали. Позорники…
Ответить
ivany4
1741197446
Насчет "боления", у Денисова сквозит обида на клуб. Но от таких "акций", никому ни жарко, ни холодно - караван идет дальше. А насчет своих воспитанников в клубе, многие говорят. Да вот только те кто говорит ничего не решают. А дальше все возвращается на круги "капиталистической экономики".))
Ответить
Спартачище
1741198568
Уже и питерские блюют на болотное посмешище Так скоро вся горстка болотных фонадов разбежится
Ответить
мАсквобадгуно
1741201517
Он не болеет за Зенит, потому что Иуда. Надо кинуть ему 30 серебряков, может повесится?
Ответить
wlad wm--google
1741203822
Гарик красава, в цветах Зенита нет черного!
Ответить
BoevStas1
1741203921
Дело не в Зените или Спартаке,Краснодаре,это по всей стране так.Денисов прав,он вообще уже много лет уделяет время детям,читал его интервью.
Ответить
Сергей-Шабалин-google
1741204183
Не могут значит. В Китае или Индии миллиарды населения и их сборные днищенсеие даже на чемпионат мира отобраться не могут.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1741204389
Наболело у человека, достало. (("""""""""
Ответить
FROLL007
1741205542
Игорь, а сколько стоит учёба для детишек в твоей школе? Точно не для бедных, а для богатых. Вот и ответ. Детские футбольные школы в стране набирают детей не по таланту, а по толщине мошны их родителей.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пытался подписать Погба, Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове», результаты 2-го дня 1/8 финала ЛЧ и другие новости
01:50
Алиссон побил два рекорда в матче с «ПСЖ»
01:37
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Ливерпуля»
01:30
Только один бразилец делал больше голевых действий в сезоне Лиги чемпионов, чем Рафинья
01:20
Лига чемпионов. «Барселона» вдесятером обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала
01:00
Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) благодаря дублю Кейна
00:57
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал гостевую победу над «ПСЖ» – 1:0
00:54
4
Защитник «Барселоны» установил антирекорд плей-офф ЛЧ
00:36
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
ФотоТренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
00:12
Все новости
Все новости
Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России
00:24
1
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Орещук назвал форварда, способного составить конкуренцию Дзюбе на годы вперед
Вчера, 23:57
Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»
Вчера, 23:35
Мостовой – о получении тренерской лицензии: «Я теперь звезда!»
Вчера, 23:11
12
Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»
Вчера, 22:58
9
Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ
Вчера, 22:45
Игорь Денисов: «Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Вчера, 22:25
7
Экс-спартаковец Рассказов ответил критикам русского рэпа
Вчера, 21:35
7
Ловчев дал совет Карпину насчет Дзюбы
Вчера, 21:09
17
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем
Вчера, 20:51
14
Галактионов прокомментировал зимние трансферы «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:34
1
Карпин рассказал о последнем дне в «Ростове»
Вчера, 20:20
2
Игорь Денисов объяснил, почему не болеет за «Зенит»
Вчера, 19:57
25
Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина
Вчера, 19:45
Бабаев раскрыл реакцию Вагнера Лава на предложение вернуться в ЦСКА после завершения карьеры
Вчера, 19:19
1
Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
Вчера, 19:07
11
Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
Вчера, 18:44
2
Денисова пугали криминальным авторитетом: «Если не извинишься, приедет Шакро Молодой»
Вчера, 18:33
1
В «Зените» отреагировали на новость о переговорах с Погба
Вчера, 18:18
11
Мостовой: «Почему я не могу сразу тренировать в РПЛ?»
Вчера, 17:48
10
Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
Вчера, 17:46
6
Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»
Вчера, 17:43
1
Орещук дал инсайд о внутренних склоках в «Динамо»
Вчера, 17:40
1
Карпин раскрыл, что написал игрокам «Ростова» после их ничьей с «Динамо»
Вчера, 17:36
1
Денисов взбешен, что в академии «Зенита» висело фото Дзюбы
Вчера, 17:32
10
ФотоМостовой выложил первое фото с тренерской лицензией
Вчера, 17:30
6
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
Вчера, 15:57
3
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 