Денисов – о работе детским тренером: «Не знаю свою зарплату, но буду доволен 100 тысячам рублей»

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов работает детским тренером в СШОР «Зенит», но не знает, сколько зарабатывает.

«Как зарплата? Я не знаю. Карточка в банке ещe лежит. Я ещe ни разу зарплату не получил. Я сказал, что мне неинтересны вообще деньги. Карточка лежит, мне сказали еe забрать, тогда я увижу, сколько зарплата. Даже не знаю, сколько мне будет.

Условно 80-100 тысяч рублей? Да какие 100!? Нет, я думаю, вряд ли. Ну хотя если 100 сделают, то это уже (смеeтся)… Буду доволен? Да», – сказал Денисов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».