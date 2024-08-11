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  • «Вытирал лужи в зале половой тряпкой»: Денисов – о работе детским тренером в Подмосковье

«Вытирал лужи в зале половой тряпкой»: Денисов – о работе детским тренером в Подмосковье

11 августа 2024, 08:54
4

Бывший игрок сборной России, а ныне тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов рассказал на ютуб-канале Нобеля Арустамяна о периоде работы в подмосковной футбольной школе.

– Игорь, это школа в Подмосковье. Ты там тренировал, работал. Как ты оказался в «Торпедо»? Во-первых, сумел ли ты в этой школе поставить ту игру, которую хотел поставить, атакующую, и в «Торпедо»? Кто тебя пригласил в «Торпедо»?

– Когда мы тогда интервью с тобой делали, ты меня брал, ты приезжал, видел весь тренировочный процесс, то есть я тебе рассказывал, что в турниры я начал вообще заходить, дети там в очках, с пузиком, такие, да, ну у меня крышняк так немножечко, мягко скажем, ехал, и я начал повышать планки, то есть, когда я брал команду, я рассказывал, там было две−три тренировки, потом я ввeл четыре.

Потом пять, потом лeгкие турниры, сложнее, сложнее, сложнее, и проблемы начались с так называемым руководителем, так называемым, да. Нам негде зимой было тренироваться. И в один прекрасный день я прихожу на тренировочное поле, мне говорят, что манежа нет. Теперь мы будем соревноваться в зале, в школьном, но это примерно вот такой зал, только чуть больше.

И самое страшное не это, самое страшное то, что я захожу в этот зал, вы представьте, меня, то есть, ну я как бы для футбола немножко так поиграл в него, да? Я захожу, а там потолок течeт, и тряпка половая лежит, и я лужи вытираю, собственными руками вытираю лужу этой половой тряпкой. Я потренировал… То есть там нельзя ребeнку давать ни нагрузку, нельзя вообще ничего давать. И получается вот там сбоку потолок фигачил, две половые тряпки, я раз вытру, они тренируются, то есть сюда нельзя, зал ещe уменьшается… И если по тряпке пробить, там много колен, да там может всe что угодно быть. Я неделю так побыл, развернулся, забрал детей и ушeл… Потому что я так же, как и там четверо-пятеро семей спонсировал эту команду, да. То есть как минимум не меньше, чем они, тратил. И всe, я развернулся и ушeл.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Зенит Торпедо Денисов Игорь
Комментарии (4)
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Desma
1723357552
Маразм какой-то написан.................
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subbotaspartak
1723362219
Где детям зимой тренироваться...
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