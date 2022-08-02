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    Экс-игрок «Локомотива» Михалик: «Я перестал отвечать на звонки из России»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной Украины Тарас Михалик заявил, что перестал отвечать на звонки из России.

    «Звонил ли мне кто-то? Да, мне звонили, и не один. Кто-то предлагал помощь, кто-то – жильe в Грузии и Испании. Но мне обидно, что со мной связались только 20% из тех, про кого я думал. Много людей просто боятся высказаться.

    Последние два месяца я перестал отвечать на звонки из России, хотя мне звонят адекватные люди, которые понимают ситуацию», – цитирует Михалика FanDay.

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    Источник: Metaratings

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