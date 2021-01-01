Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

Названы претенденты на звание тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сезона-2021/22.

В число претендентов вошли пять специалистов:

  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 28 побед, 5 ничьих и 3 поражения в 36 матчах, 1-е место;
  • Юрген Клопп («Ливерпуль») – 26 побед, 8 ничьих и 2 поражения в 36 матчах, 2-е место;
  • Эдди Хау («Ньюкасл») – 11 побед, 5 ничьих и 9 поражений в 25 матчах, 14-е место;
  • Патрик Виейра («Кристал Пэлас») – 10 побед, 14 ничьих и 11 поражений в 35 матчах, 11-е место;
  • Томас Франк («Брентфорд») – 12 побед, 7 ничьих и 17 поражений в 36 матчах, 13-е место.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Клопп: «Лига наций – одна из самых нелепых идей в мировом футболе»
«Ньюкасл» готов заплатить 30 миллионов «Эвертону» за Калверт-Льюина
Гвардиола: «Я не продлю контракт с «Манчестер Сити» раньше конца следующего сезона»
Источник: сайт АПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:43
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13606

    Skull_Boy 1 час назад

    По логике Франк, а на практике Гвардиола или Клопп, точнее кто выиграет чемпионат

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11