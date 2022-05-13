Названы претенденты на звание тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера сезона-2021/22.
В число претендентов вошли пять специалистов:
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 28 побед, 5 ничьих и 3 поражения в 36 матчах, 1-е место;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 26 побед, 8 ничьих и 2 поражения в 36 матчах, 2-е место;
- Эдди Хау («Ньюкасл») – 11 побед, 5 ничьих и 9 поражений в 25 матчах, 14-е место;
- Патрик Виейра («Кристал Пэлас») – 10 побед, 14 ничьих и 11 поражений в 35 матчах, 11-е место;
- Томас Франк («Брентфорд») – 12 побед, 7 ничьих и 17 поражений в 36 матчах, 13-е место.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт АПЛ