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Тренер «Брентфорда» Франк: «Надеюсь, Эриксен останется»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк хочет, чтобы полузащитник Кристиан Эриксен остался в клубе. Контракт истекает летом.

«Кристиан счастлив в «Брентфорде», он наслаждается. Надеюсь, он решит остаться с нами», – сказал датчанин Франк.

  • Эриксен присоединился к лондонцам в январе.
  • За 8 матчей в «Брентфорде» Эриксен забил гол, сделал 2 ассиста.
  • Сообщалось, что Эриксен летом вернется в «Тоттенхэм».

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Источник: Sky Sports

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