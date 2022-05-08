Тренер «Брентфорда» Франк: «Надеюсь, Эриксен останется»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк хочет, чтобы полузащитник Кристиан Эриксен остался в клубе. Контракт истекает летом.

«Кристиан счастлив в «Брентфорде», он наслаждается. Надеюсь, он решит остаться с нами», – сказал датчанин Франк.

Эриксен присоединился к лондонцам в январе.

За 8 матчей в «Брентфорде» Эриксен забил гол, сделал 2 ассиста.

Сообщалось, что Эриксен летом вернется в «Тоттенхэм».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?