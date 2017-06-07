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    Михалик: «Конечно, хотелось бы остаться в «Локомотиве», но пока я в «свободном плавании»

    Защитник Тарас Михалик, чей контракт с «Локомотивом» истек текущим летом, заявил о том, что хотел бы остаться в стане железнодорожников, а также прокомментировал интерес со стороны московского «Динамо».

    – «Локомотив» сделал вам предложение о продлении контракта?

    – Пока нет. Сейчас я нахожусь в «свободном плавании».

    – Писали об интересе к вам со стороны московского «Динамо».

    – Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.

    – У вас есть желание остаться в «Локомотиве» или планируете сменить команду?

    – Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится.

    В минувшем сезоне РФПЛ на счету 33-летнего украинца 24 матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 14:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 7 июня 2017, 19:49

      В Динамо он не нужен! Старый тихоход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 7 июня 2017, 16:59

      Паровозы не против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 июня 2017, 15:55

      Тоже останется

      0
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > LokoGoGo 7 июня 2017, 16:05

      Согласен, под схемы Палыча он подходит.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 15:06

      Скорее всего обратно в Ридну Крайну ! Там есть за кого мячик погонять !

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