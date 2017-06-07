Михалик: «Конечно, хотелось бы остаться в «Локомотиве», но пока я в «свободном плавании»

Защитник Тарас Михалик, чей контракт с «Локомотивом» истек текущим летом, заявил о том, что хотел бы остаться в стане железнодорожников, а также прокомментировал интерес со стороны московского «Динамо».
– «Локомотив» сделал вам предложение о продлении контракта?
– Пока нет. Сейчас я нахожусь в «свободном плавании».
– Писали об интересе к вам со стороны московского «Динамо».
– Не могу это прокомментировать. Предложения были разные, но до конкретики ни от одного из клубов дела не дошло.
– У вас есть желание остаться в «Локомотиве» или планируете сменить команду?
– Конечно, хотелось бы остаться, но пока ничего более сказать не могу. Надеюсь, что в ближайшее время все решится.
В минувшем сезоне РФПЛ на счету 33-летнего украинца 24 матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»