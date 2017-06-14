«Локомотив» продлил контракт с Михаликом

Тарас Михалик продолжит выступать за «Локомотив». Московский клуб продлил контракт с 33-летним футболистом до конца сезона-2017/18.

«Рад, что мое время в «Локомотиве» продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!» — заявил футболист.

В завершившемся сезоне Михалик провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол.