Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» продлил контракт с Михаликом

    Тарас Михалик продолжит выступать за «Локомотив». Московский клуб продлил контракт с 33-летним футболистом до конца сезона-2017/18.

    «Рад, что мое время в «Локомотиве» продолжается и наше расставание с болельщиками не будет долгим. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже пришло предвкушение: команда собирается после отпуска, мы обсуждаем предстоящие сборы. Уже завтра – за работу!» — заявил футболист.

    В завершившемся сезоне Михалик провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11