«Локомотив» намерен продлить соглашения с Михаликом и Майконом

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что железнодорожники ведут работу по продлению соглашений с нападающим Майконом и защитником Тарасом Михаликом. Контракты обоих футболистов рассчитаны до этого лета.

«Будут ли продлены контракты с Майконом и Тарасом Михаликом? Мы делаем определенные шаги в этом направлении. Работа ведется, все зависит не только от «Локомотива», а от обеих заинтересованных сторон», – сказал Геркус.

В текущем розыгрыше РФПЛ Михалик провел 15 матчей и заработал одну желтую карточку. В активе Майкона четыре забитых мяча и одна голевая передача в 12-ти встречах.