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«Локомотив» намерен продлить соглашения с Михаликом и Майконом

25 февраля 2017, 12:35
2

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что железнодорожники ведут работу по продлению соглашений с нападающим Майконом и защитником Тарасом Михаликом. Контракты обоих футболистов рассчитаны до этого лета.

«Будут ли продлены контракты с Майконом и Тарасом Михаликом? Мы делаем определенные шаги в этом направлении. Работа ведется, все зависит не только от «Локомотива», а от обеих заинтересованных сторон», – сказал Геркус.

В текущем розыгрыше РФПЛ Михалик провел 15 матчей и заработал одну желтую карточку. В активе Майкона четыре забитых мяча и одна голевая передача в 12-ти встречах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Михалик Тарас Майкон
Комментарии (2)
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stream15
1488016638
А что ему остается делать?
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RedGreenHooligan
1488022708
Майкон 100% нужен, а вот Михалик... тут неоднозначно... он вечно травмирован и больше чем на тайм его редко хватает, но опыта у него не знимать
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