Фарфан, Рыбус, Михалик – в составе «Локомотива» на игру с «Копенгагеном»; Эдер остался на скамейке

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и российским «Локомотивом».

«Копенгаген»: Ольсен, Вербич, Зека, Павлович, Грегуш, Куск, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Сотириу.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который начнется в 20:00 по Москве в датской столице.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!