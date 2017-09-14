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    Фарфан, Рыбус, Михалик – в составе «Локомотива» на игру с «Копенгагеном»; Эдер остался на скамейке

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги Европы между датским «Копенгагеном» и российским «Локомотивом».

    «Копенгаген»: Ольсен, Вербич, Зека, Павлович, Грегуш, Куск, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Сотириу.

    «Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который начнется в 20:00 по Москве в датской столице.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 19:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 сентября 2017, 19:38

      Удачи локо

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