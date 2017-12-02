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    Михалик может не сыграть до конца года

    «Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Игрок московского клуба Тарас Михалик покинул поле во втором тайме из-за повреждения.

    «Михалик этот год, похоже, закончил. За перерыв он восстановится. Нужно сказать ему большое спасибо — этот футболист в любом состоянии готов закрыть любую позицию. И не испортить за счет характера. Это пример для подражания», – прокомментировал состояние подопечного главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

    В текущем сезоне 34-летний украинец забил один гол в 12-ти матчах всех турниров.

    Столичный клуб продолжил лидерство в чемпионской гонке РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 20:01
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    Комментарии (3)
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    srg38
    1512235984
    Боец
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    LokoGoGo
    1512369430
    Очень уважаю этого игрока. И, в отличие от многих, радовался, что он согласился на продление контракта перед этим сезоном. И, кстати, единственный, кто в прошлом сезоне, в последнем домашнем матче подошел вплотную к южке в Черкизово и похлопал фанатам. Остальные с центра поля
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    ologreds
    1694991817
    numo527905
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