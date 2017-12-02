Михалик может не сыграть до конца года

«Локомотив» в матче 19-го тура чемпионата России обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Игрок московского клуба Тарас Михалик покинул поле во втором тайме из-за повреждения.

«Михалик этот год, похоже, закончил. За перерыв он восстановится. Нужно сказать ему большое спасибо — этот футболист в любом состоянии готов закрыть любую позицию. И не испортить за счет характера. Это пример для подражания», – прокомментировал состояние подопечного главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

В текущем сезоне 34-летний украинец забил один гол в 12-ти матчах всех турниров.

Столичный клуб продолжил лидерство в чемпионской гонке РФПЛ.