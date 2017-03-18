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    Тренер «Локомотива»: «Не могу сказать, что мы играли сильнее «Спартака»

    Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко высказал мнение о матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1). По словам специалиста, заработать очко с лидером – хороший результат для железнодорожников.

    – Нам хотелось добиться большего, хотя не могу сказать, что мы сыграли сильнее «Спартака». В подобных матчах все решают полумоменты, которых у нас было больше. Ари цеплялся за мяч впереди, здорово атаковал Миранчук. Но и одно очко в дерби – хороший результат.

    – Прокомментируйте кадровые изменения.

    – Нас не устроила игра некоторых футболистов матче с «Краснодаром». Поэтому на поле появились Тарасов, Михалик и Игнатьев. Но главное изменение – в настрое команды. Футболисты хотели показать игру, которая понравилась бы болельщикам. Команда билась.

    У нас четыре хороших центральных защитника, в команде высокая конкуренция. Посчитали, что на игру нужно ставить Михалика. Игнатьев провел выдающийся матч. Что касается Тарасова, у него был мощный настрой на «Спартак», хотя из-за долгого простоя ему было тяжеловато первые полчаса.

    «Локомотив» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.03.2017 20:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2017, 22:01

      Идиот несящий бред

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 марта 2017, 21:31

      Как же меня бесят люди не стесняющиеся нести бред... Каких бл полумоментов у вас было больше!??? Спартак 80% времени на вашей половине поля находился! И моментов и полумоментов у нас было значительно больше!

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > filosof sparty 18 марта 2017, 22:41

      Ну смотря что он считает полумоментами. Возможно: отбирал мяч, отобрал на половину; отдавал пас, мяч пролетел половину пути до партнёра и остановился. И т.д.

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