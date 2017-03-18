Тренер «Локомотива»: «Не могу сказать, что мы играли сильнее «Спартака»

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко высказал мнение о матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1). По словам специалиста, заработать очко с лидером – хороший результат для железнодорожников.

– Нам хотелось добиться большего, хотя не могу сказать, что мы сыграли сильнее «Спартака». В подобных матчах все решают полумоменты, которых у нас было больше. Ари цеплялся за мяч впереди, здорово атаковал Миранчук. Но и одно очко в дерби – хороший результат.

– Прокомментируйте кадровые изменения.

– Нас не устроила игра некоторых футболистов матче с «Краснодаром». Поэтому на поле появились Тарасов, Михалик и Игнатьев. Но главное изменение – в настрое команды. Футболисты хотели показать игру, которая понравилась бы болельщикам. Команда билась.

У нас четыре хороших центральных защитника, в команде высокая конкуренция. Посчитали, что на игру нужно ставить Михалика. Игнатьев провел выдающийся матч. Что касается Тарасова, у него был мощный настрой на «Спартак», хотя из-за долгого простоя ему было тяжеловато первые полчаса.

«Локомотив» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.