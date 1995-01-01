«Локомотив» попрощался с Михаликом. Игрок провел в клубе шесть лет

«Локомотив» объявил об уходе защитника Тараса Михалика. Клуб поблагодарил украинца за работу.

«Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ. Всe это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет. Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всe!» – сказано в сообщении клуба.

В 2013 году Михалик перешел в «Локомотив» из украинского «Динамо».

35-летний игрок брал в России чемпионство и трижды Кубок России.

В прошлом сезоне РПЛ Михалик провел десять матчей.