Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Локомотив» попрощался с Михаликом. Игрок провел в клубе шесть лет

    «Локомотив» объявил об уходе защитника Тараса Михалика. Клуб поблагодарил украинца за работу.

    «Настоящий боец, человек с железными нервами, крепкая стена, надежный товарищ. Всe это – о Тарасе Михалике, который провел в «Локомотиве» шесть последних лет. Сегодня мы прощаемся с Тарасом, но всегда ждем в Черкизово и благодарим за всe!» – сказано в сообщении клуба.

    • В 2013 году Михалик перешел в «Локомотив» из украинского «Динамо».
    • 35-летний игрок брал в России чемпионство и трижды Кубок России.
    • В прошлом сезоне РПЛ Михалик провел десять матчей.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru