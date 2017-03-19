Харлачев: «Спартак» выглядел свежее, агрессивнее, быстрее «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По мнению Харлачева, красно-белые были свежее железнодорожников, а в некоторых отрезках владели тотальным преимуществом.

– И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?

– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит «Локомотив». Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

– Что не получилось у «Локомотива»?

– Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.

«Локомотив» находится на 10-й позиции в чемпионате России, «Спартак» – первый.