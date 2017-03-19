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  • Харлачев: «Спартак» выглядел свежее, агрессивнее, быстрее «Локомотива»

Харлачев: «Спартак» выглядел свежее, агрессивнее, быстрее «Локомотива»

19 марта 2017, 01:47
9

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По мнению Харлачева, красно-белые были свежее железнодорожников, а в некоторых отрезках владели тотальным преимуществом.

– И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?

– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит «Локомотив». Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

– Что не получилось у «Локомотива»?

– Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.

«Локомотив» находится на 10-й позиции в чемпионате России, «Спартак» – первый.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Михалик Тарас Игнатьев Владислав Ари Харлачев Евгений
Комментарии (9)
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Робинзон
1489880550
здраво рассудил .
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Cuervo
1489890721
Надо было выигрывать СМ
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Диктор
1489895899
Да Спартак тотально переигрывал Локомотив,жаль что гол Зе Луиша не засчитали,да и пенальти на нем не поставили,хотя нам не привыкать .Спартак и пенальти в этом сезоне вещи не совместимые.
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лёха72
1489899732
НАДО БЫЛО БРАТЬ 3
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agrmark
1489902208
Да, жаль что не дожали!
Ответить
лёха72
1489906885
ещё один аналитик пля
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dimon2602
1489910880
Да бесит игра Спартака либо ничья либо минимальная победа!!! Сколько можно!!!
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Мары
1489911220
Соглашусь. Временами тотально переигрывали железнодорожников, но мяч в ворота не шёл.Пенальти нам категорически в этом сезоне не ставят.Также как и забитые мячи (даже если забиты по правилам) частенько отменяют, мотивируя это овсайдом. Потеря очков. Одним словом Газпром чемпионат, блин.
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батог
1489912057
Дааа... Защита у Спартака как была "как размягшее сливочное масло", так и осталась такой!
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