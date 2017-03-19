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    Харлачев: «Спартак» выглядел свежее, агрессивнее, быстрее «Локомотива»

    Бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев подвел итоги матча 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По мнению Харлачева, красно-белые были свежее железнодорожников, а в некоторых отрезках владели тотальным преимуществом.

    – И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?

    – Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя «Спартак» действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит «Локомотив». Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

    – Что не получилось у «Локомотива»?

    – Были отрезки, когда «Спартак» владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у «Локомотива» вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело.

    «Локомотив» находится на 10-й позиции в чемпионате России, «Спартак» – первый.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 01:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 11:27

      Дааа... Защита у Спартака как была "как размягшее сливочное масло", так и осталась такой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 11:13

      Соглашусь.
      Временами тотально переигрывали железнодорожников, но мяч в ворота не шёл.Пенальти нам категорически в этом сезоне не ставят.Также как и забитые мячи (даже если забиты по правилам) частенько отменяют, мотивируя это овсайдом.
      Потеря очков.
      Одним словом Газпром чемпионат, блин.

      -2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 марта 2017, 11:08

      Да бесит игра Спартака либо ничья либо минимальная победа!!! Сколько можно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 19 марта 2017, 10:01

      ещё один аналитик пля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 марта 2017, 08:43

      Да, жаль что не дожали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 19 марта 2017, 08:02

      НАДО БЫЛО БРАТЬ 3

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2017, 06:58

      Да Спартак тотально переигрывал Локомотив,жаль что гол Зе Луиша не засчитали,да и пенальти на нем не поставили,хотя нам не привыкать .Спартак и пенальти в этом сезоне вещи не совместимые.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 19 марта 2017, 05:32

      Надо было выигрывать СМ

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 марта 2017, 02:42

      здраво рассудил
      .

      2
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