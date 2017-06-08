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    Геркус: «Удерживать Майкона любой ценой не станем. У Михалика похожая ситуация»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации вокруг продления контрактов с форвардом команды Майконом, а также с защитником Тарасом Михаликом.

    «Зимой мы предлагали контракт агенту Майкона, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на данную тему.

    Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в «Локомотиве» и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.

    У Михалика похожая ситуация: мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему снова предложение, но финансовые условия будут скромнее прежних», – рассказал Геркус.

    В прошедшем сезоне «Локомотив» занял 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Юрия Семина выиграла Кубок России.

    Источник: ТАСС

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    08.06.2017 09:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:12

      Агенты воду мутят ! А клуб правильную позицию выбрал . Вам предложено , вы отказались . А дальше - скромнее .

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 июня 2017, 14:30

      Гораздо дешевле вместо них и ихними финансовыми требованиями
      обойтись собственными воспитанниками,которые уже через несколько месяцев не хуже будут выглядеть на поле!

      0
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 8 июня 2017, 12:43

      Может выгнать Михалика, Тарасова,Фарфана,и на этом деньги взять норм игрока

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 8 июня 2017, 10:45

      Бомбардир как всегда сочиняет бредятину, какое на хрен 10 место? Локо на 8м

      2
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 8 июня 2017, 10:41

      Бомбардир,причём здесь 10 место?По ссылке ТАСС этого нет.

      0
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      Рейтинг: +212

      Kalida 8 июня 2017, 10:40

      Опечатка в "Геркус", пропущен слог "ле".

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июня 2017, 09:48

      Даже если учесть сто зарплату уменьшат....то все равно им никто больше..да даже и столько не предложит...а если и в другую страну ехать так вообще на копейки

      1
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