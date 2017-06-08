Геркус: «Удерживать Майкона любой ценой не станем. У Михалика похожая ситуация»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации вокруг продления контрактов с форвардом команды Майконом, а также с защитником Тарасом Михаликом.

«Зимой мы предлагали контракт агенту Майкона, но согласия не получили. В то же время получили предложение со стороны футболиста, видение нового контракта. В нем условия существенно превосходили текущие и тем более наше предложение. Мы заняли позицию не продолжать общение на данную тему.

Сейчас проводятся консультации с тренерским штабом по поводу будущего Майкона в «Локомотиве» и тех финансовые условий, которые бы нас устроили. Если наш тренерский штаб скажет, что игрок необходим, то мы выйдем с новым предложением с условиями, которые нас устраивают. Удерживать любой ценой не станем.

У Михалика похожая ситуация: мы два раза формулировали ему предложение, но он оба раза отказался. Тарас – отличный футболист, мы его высоко ценим. Возможно, в ближайшем будущем снова сделаем ему снова предложение, но финансовые условия будут скромнее прежних», – рассказал Геркус.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Юрия Семина выиграла Кубок России.