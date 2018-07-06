Михалик продлил контракт с «Локомотивом»

Полагаю, что тут больше финансовая сторона дела играла главенствующую роль. По Михалику точно считал, что не продлят с ним контракт. Возрастной и к тому же лавочник и лег. Но поскольку "ушли" Тарасова и Пейчиновича, а Михалик может закрыть две позиции опорника и ЦЗ, то его для подстраховки оставили. Теперь на эти позиции будут будут искать новых качественных игроков.
Защитник «Локомотива» Тарас Михалик продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 июля 2018 г.