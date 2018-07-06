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    Михалик продлил контракт с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Тарас Михалик продлил контракт с клубом.

    Новое соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.07.2018 22:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 00:27

      Полагаю, что тут больше финансовая сторона дела играла главенствующую роль. По Михалику точно считал, что не продлят с ним контракт. Возрастной и к тому же лавочник и лег. Но поскольку "ушли" Тарасова и Пейчиновича, а Михалик может закрыть две позиции опорника и ЦЗ, то его для подстраховки оставили. Теперь на эти позиции будут будут искать новых качественных игроков.

      2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 6 июля 2018, 23:16

      что - то не ладное происходит в локомотиве.кажется здесь есть откат.с непригодными игроками продлевают контракты!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 июля 2018, 22:48

      Я так понимаю это только по указке Палыча !

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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 22:46

      Один вопрос нахрена и зачем так же продлили контракт с узбеком Денисовым, а Тарасова, с паспортом правильным отпустили и отпустили то же Пейчиновича, а продлили с лавочниками

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