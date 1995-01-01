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    Михалик заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона

    Защитник «Локомотива» Тарас Михалик рассказал, что принял решение уйти из московской команды после окончания этого сезона.

    «Я разговаривал с Василием Кикнадзе по поводу завершения карьеры ещe в Катаре [на Кубке «Матч Премьер»]. Сказал, что вне зависимости от моего игрового времени по окончании контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один – дома в Луцке.

    Пока конкретного разговора с кем-то из «Волыни» не было, приеду и поговорим. Вопрос будет стоять не о финансах, а о моeм самочувствии и моей надобности им.

    С чем связано такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А когда не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот. Если бы я играл, может, и по-другому обстояли дела, хотя, повторюсь, разговор об этом зашeл ещe зимой», – сказал Михалик.

    • Украинец перешел в «Локомотив» из киевского «Динамо» в 2013 году.
    • 35-летний футболист провел за железнодорожников 105 игр, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
    • В составе московского клуба Михалик стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +215

      O-Z 1 час назад

      Он уже 5 лет как уходит в итоге остается на год.

      0
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      Рейтинг: +6436

      parevg > O-Z 1 час назад

      Нет, не в этот раз.он в этом сезоне, по моему, вообще не играл.

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      Рейтинг: +837

      Etiainen 1 час назад

      правильно. только мучался да на замены выходил

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      Рейтинг: +6436

      parevg 2 часа назад

      Это понятно что уйдет, видно что Шпалыч на него не рассчитывает.
      Тарасу большое спасибо за все, но завершать карьеру, разве только по состоянию здоровья...

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