Михалик заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик рассказал, что принял решение уйти из московской команды после окончания этого сезона.

«Я разговаривал с Василием Кикнадзе по поводу завершения карьеры ещe в Катаре [на Кубке «Матч Премьер»]. Сказал, что вне зависимости от моего игрового времени по окончании контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один – дома в Луцке.

Пока конкретного разговора с кем-то из «Волыни» не было, приеду и поговорим. Вопрос будет стоять не о финансах, а о моeм самочувствии и моей надобности им.

С чем связано такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А когда не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот. Если бы я играл, может, и по-другому обстояли дела, хотя, повторюсь, разговор об этом зашeл ещe зимой», – сказал Михалик.