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    Тарас Михалик - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Тарас
    Отчество Владимирович
    Фамилия Михалик
    Команда Волынь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 октября 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 83
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.03.2018 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:5 Атлетико (Мадрид)
    08.03.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Локомотив (Москва)
    23.11.2017 1' -80' Локомотив (Москва) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    63'
    19.10.2017 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:1 Локомотив (Москва)
    14.09.2017 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:0 Локомотив (Москва)
    45'
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