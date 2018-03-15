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Тарас Михалик
Статистика
Тарас Михалик - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1983 (42)
#17 | Защитник
184 см | 83 кг
Украина
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Лига Европы 2017/2018
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Лига Европы 2015/2016
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Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
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Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
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Чемпионат Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Украины 2007/2008
Товарищеские матчи 2007
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Локомотив
1 : 5
15.03.2018
Атлетико
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Атлетико
3 : 0
08.03.2018
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Локомотив
2 : 1
23.11.2017
Копенгаген
1' - 80'
63'
Лига Европы, 3 тур
Шериф
1 : 1
19.10.2017
Локомотив
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
0 : 0
14.09.2017
Локомотив
1' - 90'
45'
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