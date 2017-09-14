Тарас Михалик - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михалик
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михалик
|Команда
|Волынь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 октября 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2018
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:5
|Атлетико (Мадрид)
|08.03.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Локомотив (Москва)
|23.11.2017
|1' -80'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|63'
|19.10.2017
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|14.09.2017
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|45'