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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Локомотив
Копенгаген - Локомотив: обзор матча 14 сентября 2017
Копенгаген
14.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Локомотив
Замена
В. Квист
️️️️
Зека
86'
84'
Желтая карточка
Д. Тарасов
82'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
Замена
М. Пушич
️️️️
А. Павлович
81'
70'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Зека
69'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
К. Куск
62'
45'
Желтая карточка
Т. Михалик
26'
Желтая карточка
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Зека
ЦП
7
Каспер Куск
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
19
Мартин Пушич
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
20
Бойлесен
6
Люфтнер
3
Вавро
2
Анкерсен
21
Грегуш
6
Зека
7
Куск
7
Вербич
20
Павлович
79
Сотириу
3-4-1-1-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
4
Кверквелия
17
Михалик
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
31
Рыбус
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
6
Зека
6
Квист
6
Квист
6
Зека
20
Павлович
19
Пушич
19
Пушич
20
Павлович
7
Куск
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
7
Куск
59
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Копенгаген
Локомотив
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
22
Урош Матич
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Копенгаген - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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