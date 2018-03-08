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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Локомотив
Атлетико - Локомотив: обзор матча 08 марта 2018
Атлетико
08.03.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
Локомотив
22'
С. Ньигес
47'
Д. Коста
90'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Локомотив
ГОЛ! 3:0!
Коке
Пас отдал
Хуанфран
90'
Желтая карточка
С. Ньигес
84'
Желтая карточка
А. Корреа
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
47'
34'
Желтая карточка
А. Миранчук
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
Пас отдал
Хуанфран
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Овчинников
Атлетико
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
4-3-1-2
1
Вернер
16
Луис
21
Эрнандес
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
3-3-1-1-1
1
Гилерме
14
Чорлука
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
31
Рыбус
99
Фернандеш
59
Миранчук
24
Эдер
Остались в запасе
Атлетико
Локомотив
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Сергей Овчинников
Остались в запасе
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Сергей Овчинников
Статистика матча Атлетико - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
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