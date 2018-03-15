Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Атлетико
Локомотив - Атлетико: обзор матча 15 марта 2018
Локомотив
15.03.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 5
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Атлетико
20'
М. Рыбус
16'
А. Корреа
47'
С. Ньигес
65'
Ф. Торрес (П)
70'
Ф. Торрес
85'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Атлетико
85'
ГОЛ! 1:5!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
В. Чорлука
75'
Травма
В. Чорлука
74'
70'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
65'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Торрес
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Коломейцев
63'
62'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Ф. Луис
61'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Ньигес
59'
Травма
С. Ньигес
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Ньигес
Пас отдал
Ф. Луис
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Хуанфран
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Рыбус
Пас отдал
М. Фернандеш
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Эдер
ЦФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Роберто Олабе
ЦП
39
Хуан Морено
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Коченков
31
Рыбус
14
Чорлука
4
Кверквелия
84
Лысов
27
Денисов
18
Коломейцев
59
Миранчук
21
Миранчук
99
Фернандеш
8
Фарфан
4-4-1-1
1
Вернер
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
18
Парти
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
9
Торрес
14
Чорлука
39
Пейчинович
39
Пейчинович
14
Чорлука
18
Коломейцев
23
Тарасов
23
Тарасов
18
Коломейцев
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
16
Луис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Луис
20
Хуанфран
24
Врсалько
24
Врсалько
20
Хуанфран
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Ньигес
Остались в запасе
Локомотив
Атлетико
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
16
Роберто Олабе
ЦП
39
Хуан Морено
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
39
Хуан Морено
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Локомотив - Атлетико
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Локомотив
Атлетико
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
Вчера, 09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
19 ноября
1
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
Вчера, 09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
19 ноября
1
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+