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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Локомотив
Шериф - Локомотив: обзор матча 19 октября 2017
Шериф
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
31'
З. Бадибанга
17'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - Локомотив
Желтая карточка
П. Рацу
90'
+1
90'
Желтая карточка
Гилерме
Замена
В. Дамашкан
️️️️
С. Мугоша
86'
83'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
П. Рацу
️️️️
Ж. Маседа
81'
Замена
В. Балима
️️️️
Й. Брежевич
69'
Желтая карточка
В. Посмак
68'
61'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Ю. Кендыш
39'
ГОЛ! 1:1!
З. Бадибанга
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Фарфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
1
Звонимир Микулич
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
35
Анте Кулушич
ЦЗ
16
Матео Сушич
ПЗ
8
Георгий Антон
ОП
77
Юрий Кендыш
ОП
30
Йосип Брежевич
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
11
Жайро Маседа
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Шериф
25
Сергей Юрич
ВР
6
Виктор Оливейра
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
4-2-1-1-2
1
Микулич
90
Кристиано
5
Посмак
35
Кулушич
16
Сушич
8
Антон
77
Кендыш
30
Брежевич
39
Бадибанга
9
Мугоша
11
Маседа
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
39
Пейчинович
31
Рыбус
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
8
Фарфан
21
Миранчук
24
Эдер
11
Маседа
18
Рацу
18
Рацу
11
Маседа
30
Брежевич
14
Балима
14
Балима
30
Брежевич
9
Мугоша
31
Дамашкан
31
Дамашкан
9
Мугоша
24
Эдер
18
Коломейцев
18
Коломейцев
24
Эдер
Остались в запасе
Шериф
Локомотив
6
Виктор Оливейра
ЦЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
25
Сергей Юрич
ВР
90
Ион Жардан
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Бордин
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
6
Виктор Оливейра
ЦЗ
32
Евгений Оанча
ЦП
25
Сергей Юрич
ВР
90
Ион Жардан
ЦЗ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Шериф - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Шериф
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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