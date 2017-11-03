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    Роберто Бордин

    Тренер
    Имя Роберто
    Фамилия Бордин
    Гражданство Италия
    Дата рождения 10 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.06.2022 Лихтенштейн 0 : 2 Молдавия
    06.06.2022 Андорра 0 : 0 Молдавия
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