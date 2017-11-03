Главный тренер «Шерифа»: «Могли забить «Локомотиву» и больше»

Главный тренер «Шерифа» Роберто Бордин поделился впечатлениями от победного матча группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (2:1). Специалист отметил, что его команда могла забить в ворота железнодорожников еще больше голов.

– Иногда, когда думаешь, что результат матча очевиден, он может получиться очень непредсказуемым. Мы, безусловно, рады, что одержали победу над такой командой, как «Локомотив». Это очень сильный соперник, у него отличные футболисты. Но мы могли забить больше, моменты, к примеру, имел Бадибанга. В конце соперник сильно давил и прессинговал, но мы смогли выстоять и счастливы, что набрали три очка.

– Не считаете, что матч стал словно продолжением игры в Тирасполе, а «Локомотив» не сделал выводы, плюс его еще подвела травма Гилерме?

– В Тирасполе тоже была хорошая игра. Как у «Локо», так и у нас были моменты. Гилерме – хороший вратарь, провел отличный матч две недели назад, сегодня тоже выручил пару раз. А сила нашей команды в том, что мы верим в себя до конца и не падаем духом.