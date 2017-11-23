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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Копенгаген
Локомотив - Копенгаген: обзор матча 23 ноября 2017
Локомотив
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Копенгаген
17'
Д. Фарфан
51'
Д. Фарфан
30'
Б. Вербич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Копенгаген
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
90'
+2
Желтая карточка
В. Денисов
85'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Т. Михалик
80'
78'
Замена
К. Куск
️️️️
У. Матич
Замена
Д. Тарасов
️️️️
А. Миранчук
74'
70'
Замена
М. Пушич
️️️️
К. Хольс
Желтая карточка
Т. Михалик
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фарфан
51'
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Вербич
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Зека
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Карло Хольс
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Эдер
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
19
Мартин Пушич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Коченков
29
Денисов
17
Михалик
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
59
Миранчук
21
Миранчук
8
Фарфан
4-4-1-1
1
Ольсен
2
Анкерсен
6
Люфтнер
3
Вавро
20
Бойлесен
19
Хольс
22
Матич
6
Квист
6
Зека
7
Вербич
79
Сотириу
17
Михалик
39
Пейчинович
39
Пейчинович
17
Михалик
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
21
Миранчук
23
Тарасов
23
Тарасов
21
Миранчук
22
Матич
7
Куск
7
Куск
22
Матич
19
Хольс
19
Пушич
19
Пушич
19
Хольс
Остались в запасе
Локомотив
Копенгаген
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
1
Стефан Андерсен
ВР
2
Том Хогли
ПЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
11
Алан Касаев
ЛП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
1
Стефан Андерсен
ВР
2
Том Хогли
ПЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Локомотив - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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