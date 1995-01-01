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    «Локомотив» может купить Комличенко и вернуть 36-летнего Михалика

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Локомотива» на зимнее трансферное окно.

    «Ожидаем на неделе трансферный комитет «Локо». Среди возможных вариантов по игрокам:

    – продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 миллиона евро в год, заключался в тот период, когда «Спартак» пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.

    Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».

    Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.

    Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.

    С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. «Млада Болеслав» зимой обозначала цену – 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас «Локо» может вернуться к теме. И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», – написал Егоров в своем телеграме.

    • 36-летний Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.
    • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года. В активе нападающего 45 голов и 13 результативных пасов.
    • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4331

      серега кашин 28 минут назад

      михалик навряд ли придет

      0
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      Рейтинг: +1330

      KalterJax 37 минут назад

      Да, контракт с Чорлукой это финансовый проигрыш! Стабильности в обороне это не придало! плюс было несколько затяжных периодов с травмами! плюс по игре иногда видно, что хорват не всегда играет до конца с полной самоотдачей!

      2
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      Рейтинг: +416

      Ссппааррттаакк 46 минут назад

      Верните Лоськова и Смертина.

      1
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      Рейтинг: +7964

      parevg 50 минут назад

      Про Михалика - не верю. а по Эдеру - да, на выход.

      1
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      Рейтинг: +1297

      Давид59 1 час назад

      Дааа. Немцу в России всегда было непросто. А если серьёзно, хорошие центральные - товар штучный, Хёведес - игрок высочайшего класса

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