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  • «Локомотив» может купить Комличенко и вернуть 36-летнего Михалика

«Локомотив» может купить Комличенко и вернуть 36-летнего Михалика

23 декабря 2019, 17:26
19

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Локомотива» на зимнее трансферное окно.

«Ожидаем на неделе трансферный комитет «Локо». Среди возможных вариантов по игрокам:

– продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 миллиона евро в год, заключался в тот период, когда «Спартак» пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.

Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».

Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.

Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.

С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. «Млада Болеслав» зимой обозначала цену – 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас «Локо» может вернуться к теме. И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», – написал Егоров в своем телеграме.

  • 36-летний Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Летом Михалик перешел в «Волынь» на правах свободного агента.
  • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года. В активе нападающего 45 голов и 13 результативных пасов.
  • «Млада Болеслав» сообщала об интересе к Комличенко со стороны «Локомотива».

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Млада Болеслав Михалик Тарас Комличенко Николай
Комментарии (19)
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Давид59
1577112019
Дааа. Немцу в России всегда было непросто. А если серьёзно, хорошие центральные - товар штучный, Хёведес - игрок высочайшего класса
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Ссппааррттаакк
1577113090
Верните Лоськова и Смертина.
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KalterJax
1577113661
Да, контракт с Чорлукой это финансовый проигрыш! Стабильности в обороне это не придало! плюс было несколько затяжных периодов с травмами! плюс по игре иногда видно, что хорват не всегда играет до конца с полной самоотдачей!
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Черкизовский Кот
1577116418
Лишь бы не возвращали ватного Тарасова. Комличенко вместо Эдера - прекрасный вариант.
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Антибиотик
1577117392
Кто придумал глупость про Михалика? Бред.
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portero
1577117770
Летят мухи... Это даже не утки...
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zra78
1577118652
А что не Джанашию? :)
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DOCTOR PENALTY
1577121386
Странный расклад: первый очень нужен, второй очень нет.
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Князев
1577121794
Правильно! Комличенко очень нужен. Необходимо вернуть Тарасова и Игоря Денисова. Освободить ведомость от Смолова, Эдера (лимит), Джордживича (лимит), Живоглядова (слабоват) Мурило (лимит и слабоват). А зачем нужен Михалик (лимит)?
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Вальдемар IV
1577125884
если краснодар захочет вернуть комличенко, то первое право за ними, сухиновцам и так поддержка весной будет
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