«Локомотив» может купить Комличенко и вернуть 36-летнего Михалика

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о планах «Локомотива» на зимнее трансферное окно.

«Ожидаем на неделе трансферный комитет «Локо». Среди возможных вариантов по игрокам:

– продление Чорлуки — у хорвата заканчивается летом контракт, он был царским для игрока — около 4 миллиона евро в год, заключался в тот период, когда «Спартак» пытался переманить футболиста (наверное, сам Ведран через несколько лет может рассказать историю одного сбора и о тех, кто ему звонил и звал в красно-белое царство), но сейчас, в 33, условия могут и должны быть значительно ниже, а срок — год.

– Кверквелия — если будут варианты, возможен трансфер. Как говорят на рынке, Кверквелия предлагался летом, но трансферу мешает статус легионера и будущий лимит по схеме «8+17».

– Хеведес. Контракт еще на полтора года, но, как я понимаю, трансфер возможен — немцу в России непросто.

– Эдер — парень возрастной, не феерит. Легионер — плюс-минус то же, что и по Хеведесу.

С летнего трансферного окна может быть апгрейд по теме Комличенко. «Млада Болеслав» зимой обозначала цену – 3,5 миллиона евро, тогда в России платить не стали, хотя был интерес нескольких клубов. Сейчас «Локо» может вернуться к теме. И удивительный вариант — возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», – написал Егоров в своем телеграме.