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    «Млада Болеслав»: «Комличенко работает с командой, несмотря на интерес «Локомотива». Переговоры идут»

    Чешская «Млада Болеслав» подтвердила, что «Локомотив» интересуется форвардом Николаем Комличенко. Есть информация: россиянин перейдет в московский клуб на текущей неделе.

    «Администрации «Млады Болеслав» известно об интересе к Комличенко нескольких клубов, включая «Локомотив». Переговоры идут. Нападающий готовится с командой к матчу Лиги Европы со «Стяуа», который пройдет 8 августа», – сказано в официальном заявлении чехов.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Млады Болеслав»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +624

      life85 12 минут назад

      Только выбрался из этого болота и вот опять в него окунуться хочет...Глупость или жажда бабла !?!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +727

      Genz 51 минуту назад

      Локомотив тянут время. Хотят посмотреть в деле со Стяуа

      0
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