«Млада Болеслав»: «Комличенко работает с командой, несмотря на интерес «Локомотива». Переговоры идут»

Чешская «Млада Болеслав» подтвердила, что «Локомотив» интересуется форвардом Николаем Комличенко. Есть информация: россиянин перейдет в московский клуб на текущей неделе.

«Администрации «Млады Болеслав» известно об интересе к Комличенко нескольких клубов, включая «Локомотив». Переговоры идут. Нападающий готовится с командой к матчу Лиги Европы со «Стяуа», который пройдет 8 августа», – сказано в официальном заявлении чехов.