«Млада Болеслав»: «Комличенко работает с командой, несмотря на интерес «Локомотива». Переговоры идут»

Только выбрался из этого болота и вот опять в него окунуться хочет...Глупость или жажда бабла !?!?!?
Чешская «Млада Болеслав» подтвердила, что «Локомотив» интересуется форвардом Николаем Комличенко. Есть информация: россиянин перейдет в московский клуб на текущей неделе.
«Администрации «Млады Болеслав» известно об интересе к Комличенко нескольких клубов, включая «Локомотив». Переговоры идут. Нападающий готовится с командой к матчу Лиги Европы со «Стяуа», который пройдет 8 августа», – сказано в официальном заявлении чехов.
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.