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    «Чемпионат»: Комличенко перейдет в «Локомотив» до конца недели

    По информации «Чемпионата», «Локомотив» согласовал с «Младой Болеслав» трансфер нападающего Николая Комличенко.

    Как утверждает источник, переход 24-летнего игрока в московский клуб состоится до конца этой недели.

    Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Гента».

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии4
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      Рейтинг: +978

      Томик 3 минуты назад

      Хорошая возможность заиграть у парня. Если есть данные на дальнейшее развитие - Палыч из него всё вытащит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +602

      Sergil 4 минуты назад

      Играл себе парень спокойно в Чехии, зачем ему сюда то? Если не полный идиот, пускай в Европе дальше пашет, чем деградировать в нашем болоте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      PUZIAKA 7 минут назад

      Была бы суперская покупка! Скрестил пальцы, лишь бы сделка не сорвалась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13611

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      С Бузовым простились, Лопырёв на выход?...

      0
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