«Чемпионат»: Комличенко перейдет в «Локомотив» до конца недели

Хорошая возможность заиграть у парня. Если есть данные на дальнейшее развитие - Палыч из него всё вытащит.
По информации «Чемпионата», «Локомотив» согласовал с «Младой Болеслав» трансфер нападающего Николая Комличенко.
Как утверждает источник, переход 24-летнего игрока в московский клуб состоится до конца этой недели.
Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Гента».
- Комличенко – воспитанник «Краснодара».
- В сезоне-2018/19 футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 32 гола в 29-ти матчах.
- Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3,5 миллиона евро.