«Чемпионат»: Комличенко перейдет в «Локомотив» до конца недели

По информации «Чемпионата», «Локомотив» согласовал с «Младой Болеслав» трансфер нападающего Николая Комличенко.

Как утверждает источник, переход 24-летнего игрока в московский клуб состоится до конца этой недели.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Гента».