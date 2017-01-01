«Чемпионат»: лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Гент»

Впринципе на сезон можно перейти.В любом случае команда более классная.Но не более.Надо стремиться хотябы к уровню Валенсии,Эвертона или Гладбаха
Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бельгии.
По информации «Чемпионата», в 23-летнем дебютанте сборной России заинтересован «Гент», пятая команда Бельгии. Информация о переговорах и сумме возможной сделки отсутствует.
18-го июня Metaratings сообщило об отказе Комличенко вернуться в «Краснодар». Считается, что он выберет между «Спартаком» и «Локомотивом».
- 28 голов Комличенко в 31-м матче прошлого сезона чемпионата Чехии – лучший показатель турнира за всю его историю.
- В матче плей-офф «Млада Болеслав» – «Баник» форвард забил единственный гол и вывел свою команду во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.