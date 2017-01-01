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    «Чемпионат»: лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Гент»

    Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бельгии.

    По информации «Чемпионата», в 23-летнем дебютанте сборной России заинтересован «Гент», пятая команда Бельгии. Информация о переговорах и сумме возможной сделки отсутствует.

    18-го июня Metaratings сообщило об отказе Комличенко вернуться в «Краснодар». Считается, что он выберет между «Спартаком» и «Локомотивом».

    • 28 голов Комличенко в 31-м матче прошлого сезона чемпионата Чехии – лучший показатель турнира за всю его историю.
    • В матче плей-офф «Млада Болеслав»«Баник» форвард забил единственный гол и вывел свою команду во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +224

      GSmall 7 минут назад

      Впринципе на сезон можно перейти.В любом случае команда более классная.Но не более.Надо стремиться хотябы к уровню Валенсии,Эвертона или Гладбаха

      0
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      Рейтинг: +2306

      panmon 10 минут назад

      Супер! Надо идти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4936

      prezent2017 31 минуту назад

      А как же спам?

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