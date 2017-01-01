«Чемпионат»: лучший бомбардир чемпионата Чехии Комличенко может перейти в «Гент»

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может продолжить карьеру в Бельгии.

По информации «Чемпионата», в 23-летнем дебютанте сборной России заинтересован «Гент», пятая команда Бельгии. Информация о переговорах и сумме возможной сделки отсутствует.

18-го июня Metaratings сообщило об отказе Комличенко вернуться в «Краснодар». Считается, что он выберет между «Спартаком» и «Локомотивом».